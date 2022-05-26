Altının kilogramı 963 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 963 bin lira, en yüksek 977 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 963 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 548 milyon 257 bin 493,16 lira, işlem miktarı ise 2.640,66 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 554 milyon 532 bin 564,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: