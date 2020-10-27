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Ekonomi Altının kilogramı 499 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 499 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:59:01 -
Altının kilogramı 499 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 499 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 493 bin lira, en yüksek 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 499 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 35 milyon 401 bin 656,23 lira, işlem miktarı ise 4.121,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 91 milyon 234 bin 796,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 491.000,001.888,00
En Düşük 493.000,001.897,40
En Yüksek499.000,001.900,90
Kapanış499.000,001.900,25
Ağırlıklı Ortalama 495.112,921.899,54
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.035.401.656,23
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.121,52
Toplam İşlem Adedi74


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