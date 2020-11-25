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Ekonomi Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:17:41 -
Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 460 bin, en yüksek ise 467 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 462 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 597 milyon 726 bin 62,33 lira, işlem miktarı ise 5.650 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 610 milyon 809 bin 350,98 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demaş Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG

 DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 458.000,001.812,00
En Düşük 460.000,001.796,00
En Yüksek467.200,001.815,70
Kapanış462.000,001.808,35
Ağırlıklı Ortalama 462.894,031.806,44
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.597.726.062,33
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.649,81
Toplam İşlem Adedi116
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