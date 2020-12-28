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Ekonomi Altının kilogramı 451 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 451 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:46:00 -
Altının kilogramı 451 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 451 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 447 bin 390 lirayı, en yüksek ise 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 451 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 333 milyon 118 bin 42,28 lira, işlem miktarı ise 2.932,47 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 354 milyon 79 bin 957,28 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 456.900,00
En Düşük 447.390,001.867,00
En Yüksek459.000,001.887,00
Kapanış451.000,001.875,00
Ağırlıklı Ortalama 455.914,701.877,52
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.333.118.042,28
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.932,47
Toplam İşlem Adedi62
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