  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Altının kilogramı 443 bin 900 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:15:15 -
Altının kilogramı 443 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 443 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 438 bin 850 lira, en yüksek 445 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 443 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 288 milyon 157 bin 91,48 lira, işlem miktarı ise 5.228,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 320 milyon 4 bin 306,39 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 441.500,001.962,50
En Düşük 438.850,001.952,10
En Yüksek445.500,001.984,65
Kapanış443.900,001.983,00
Ağırlıklı Ortalama 441.886,721.975,24
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.320.004.306,39
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.228,32
Toplam İşlem Adedi145


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı