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Ekonomi Altının kilogramı 419 bin 100 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 419 bin 100 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 419 bin 100 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 16:51:00 -
Altının kilogramı 419 bin 100 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 413 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 193 milyon 987 bin 92,13 lira, işlem miktarı ise 2.907,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 236 milyon 759 bin 494,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası,  Vakıf Katılım Bankası,  Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi,  NMGlobal Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 

STANDART TL/KG

DOLAR/ONS

Önceki Kapanış               

417.200,00

1.788,85

En Düşük                     

413.500,00

1.760,00

En Yüksek

422.500,00

1.789,40

Kapanış

419.100,00

1.761,35

Ağırlıklı Ortalama  

417.737,18

1.775,34

Toplam İşlem Hacmi (TL)

1.193.987.02,93

Toplam İşlem Miktarı (Kg)

2.907,20

Toplam İşlem Adedi

102

 

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