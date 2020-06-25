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Ekonomi

Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:54:21 -
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 388 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 388 bin lira, en yüksek 390 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 388 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 377 milyon 459 bin 21,67 lira, işlem miktarı ise 981,56 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 385 milyon 606 bin 939,24 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 391.000,001.771,55
En Düşük 388.000,001.756,00
En Yüksek390.000,001.769,80
Kapanış388.000,001.761,00
Ağırlıklı Ortalama 389.262,831.762,04
Toplam İşlem Hacmi (TL)377.459.021,67
Toplam İşlem Miktarı (Kg)981,56
Toplam İşlem Adedi45


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