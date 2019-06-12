Altının kilogramı 248 bin 700 liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 248 bin 700 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, en düşük 248 bin 700 lira, en yüksek 250 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 248 bin 700 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 98 milyon 957 bin 982,35, işlem miktarı ise 398,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 101 milyon 201 bin 533,40 lira oldu.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Akbank, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

