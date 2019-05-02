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Altının kilogramı 244 bin 100 liraya geriledi

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:13
Altının kilogramı 244 bin 100 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 244 bin 100 liraya geriledi.

Atın piyasasında, en düşük 243 bin 600 lira, en yüksek 244 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 244 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 128 milyon 938 bin 265,54 lira, işlem miktarı ise 530 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 133 milyon 164 bin 236,63 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Merkez Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış246.500,001.283,35
En Düşük 243.600,001.270,00
En Yüksek244.100,001.273,50
Kapanış244.100,001.270,00
Ağırlıklı Ortalama 244.007,811.271,75
Toplam İşlem Hacmi (TL)128.938.265,54
Toplam İşlem Miktarı (Kg)529,93
Toplam İşlem Adedi24

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:13
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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