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Altının kilogramı 229 bin 100 liraya yükseldi

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:30
Altının kilogramı 229 bin 100 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 100 lira, en yüksek 229 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,60 artışla 229 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 101 milyon 933 bin 253,77 lira, işlem miktarı ise 451 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 109 milyon 787 bin 46,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile HSBC Bank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış225.500,001.292,50
En Düşük 229.100,001.291,00
En Yüksek229.300,001.296,00
Kapanış229.100,001.296,00
Ağırlıklı Ortalama 229.292,591.293,04
Toplam İşlem Hacmi (TL)101.933.253,77
Toplam İşlem Miktarı (Kg)451,64
Toplam İşlem Adedi15

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:30
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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