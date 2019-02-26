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Altının kilogramı 225 bin 900 liraya geriledi

26 Şubat 2019 Salı 17:23
Altının kilogramı 225 bin 900 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 225 bin 900 lira, en yüksek 227 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 225 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 418 milyon 778 bin 811,62 lira, işlem miktarı ise 6 bin 327,4 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 422 milyon 992 bin 63,04 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, DenizBank ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış227.000,001.331,00
En Düşük 225.900,001.313,00
En Yüksek227.000,001.329,00
Kapanış225.900,001.324,70
Ağırlıklı Ortalama 226.076,191.314,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.418.778.811,62
Toplam İşlem Miktarı (Kg)6.327,4
Toplam İşlem Adedi43

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:23
  1. altın
  2. Altının Kilogramı

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