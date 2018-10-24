Altının kilogramı 225 bin 600 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 225 bin 600, en yüksek ise 228 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,02 düşüşle 225 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 107 milyon 700 bin 315,82 lira, işlem miktarı ise 472 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 109 milyon 761 bin 17,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Güneşgil Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.