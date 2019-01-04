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Altının kilogramı 224 bin 550 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 224 bin 550 liraya geriledi.

04 Ocak 2019 Cuma 17:11
Altının kilogramı 224 bin 550 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 224 bin 550 lira, en yüksek 225 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 224 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 190 milyon 617 bin 231 lira, işlem miktarı ise 752 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 192 milyon 264 bin 622,6 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövız ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, HSBC Bankası oldu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış226.800,001.287,45
En Düşük224.550,001.290,15
En Yüksek225.500,001.295,00
Kapanış224.550,001.290,15
Ağırlıklı Ortalama224.858,041.291,55
Toplam İşlem Hacmi (TL)190.617.231,00 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)752 
Toplam İşlem Adedi21 

 

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:11
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