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Altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:41
Altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 212 bin 200 lira, en yüksek 212 bin 500 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 212 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 120 milyon 603 bin 496,02 lira, işlem miktarı ise 567 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 121 milyon 605 bin 538,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış212.500,001.241,80
En Düşük 212.200,001.240,50
En Yüksek212.500,001.249,50
Kapanış212.200,001.247,20
Ağırlıklı Ortalama 212.346,201.247,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)120.603.496,02
Toplam İşlem Miktarı (Kg)567,33630
Toplam İşlem Adedi23

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:41
  1. Altının Kilogramı

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