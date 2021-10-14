Altının kilogram fiyatında flaş gelişme

Altın piyasasında, en düşük 527 bin 150 lira, en yüksek ise 530 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,97 artışla 530 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 326 milyon 90 bin 876,80 lira, işlem miktarı ise 625,40 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 330 milyon 770 bin 948,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.