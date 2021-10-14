  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının kilogram fiyatında flaş gelişme
Ekonomi

Altının kilogram fiyatında flaş gelişme

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 530 bin 500 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 16:55:00 -
Altının kilogram fiyatında flaş gelişme

Altın piyasasında, en düşük 527 bin 150 lira, en yüksek ise 530 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,97 artışla 530 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 326 milyon 90 bin 876,80 lira, işlem miktarı ise 625,40 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 330 milyon 770 bin 948,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'den canlı yayında şok hareket! Spiker buz kesti
Dünya

Putin'den canlı yayında şok hareket! Spiker buz kesti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nun genel oturumunda, oturumu yöneten CNBC sunucusu Hadley Gamble'a dikkat ..
Kuyumcular o rakamları telaffuz etmeye başladı! Gram altında bomba tahmin
Ekonomi

Kuyumcular o rakamları telaffuz etmeye başladı! Gram altında bomba tahmin

Son günlerde dolar ve altında yaşanan hızlı yükseliş sonrası altında yeni tahminler gelmeye başladı. Kuyumcular gram altın için 600 TL seviy..
Abdullah Yavaş kimdir? Görevden alınan Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş nerelidir?
Biyografi

Abdullah Yavaş kimdir? Görevden alınan Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş nerelidir?

Abdullah Yavaş kimdir? Abdullah Yavaş kaç yaşında ve nerelidir? soruları Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof.Dr. Abdullah Yavaş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay