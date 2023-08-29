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Ekonomi Altının kilogram fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-08-29 16:58:00 -
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı yükseldi.

 
 

İSTANBUL

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 626 bin 731 lira, en yüksek 1 milyon 697 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 630 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 735 milyon 874 bin 247,81 lira, işlem miktarı ise 1.058,68 kilogram oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 775 milyon 199 bin 457,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 1.622.000,00 1.964,00
  En Düşük 1.626.731,00 1.900,00
  En Yüksek 1.697.000,00 1.981,50
  Kapanış 1.630.000,00 1.905,00
  Ağırlıklı Ortalama 1.639.154,45 1.922,80
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.735.874.247,81  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.058,68  
  Toplam İşlem Adedi 42  

 

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