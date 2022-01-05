Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 783 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 780 bin lira, en yüksek ise 792 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 783 bin liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 392 milyon 790 bin 335,53 lira, işlem miktarı ise 1.804,73 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 498 milyon 762 bin 424,61 lira düzeyinde gerçekleşti.