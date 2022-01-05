  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının kilogram fiyatı düştü
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 783 bin liraya düştü.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 17:27:00 -
Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 783 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 780 bin lira, en yüksek ise 792 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 783 bin liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 392 milyon 790 bin 335,53 lira, işlem miktarı ise 1.804,73 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 498 milyon 762 bin 424,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay