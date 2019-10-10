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Altının gramı ne kadar oldu?

Dün akşam, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 artışla 283,40 liradan tamamlamıştı. Gözler şimdi yeni günün altın fiyatlarında. Peki, altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadara satılıyor?

10 Ekim 2019 Perşembe 09:08
Altının gramı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN: Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 464,37 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN: Gram altının fiyatı güne 284,74 lira seviyelerinde başladı.

CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1.906 liradan kendine alıcı buluyor.

YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 928 lira civarlarında işlem görmeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:08
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