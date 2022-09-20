Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 975 bin lira, en yüksek 1 milyon bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1 milyon bin 500 liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 726 milyon 301 bin 488 lira, işlem miktarı ise 2.780,16 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 732 milyon 582 bin 64,24 lira düzeyinde gerçekleşti.