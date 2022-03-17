Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 914 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 910 bin 140 lira, en yüksek 923 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 914 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 469 milyon 640 bin 711,02 lira, işlem miktarı ise 513,88 kilogram oldu.

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi de 563 milyon 523 bin 121,06 lira düzeyinde gerçekleşti.