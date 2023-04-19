Altının fiyatı düştü

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 222 bin lira, en yüksek 1 milyon 329 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 329 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 393 milyon 237 bin 911,97 lira, işlem miktarı ise 2.703,92 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 417 milyon 455 bin 986,95 lira düzeyinde gerçekleşti.