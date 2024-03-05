Altını olanlara müjde! O gün çok kritik!

Gram altın, ons altın ve dolar kurundan desteğini alarak yükselişe geçti. Piyasa haftaya hızlı bir giriş yaptı. ABD verisi sonrası ateşlenen altın için bu hafta cuma günü yine kritik olacak. Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte 5 Mart gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Gram altın haftalık kapanışını rekor seviyesinde yaparak yeni haftaya da yükseliş ivmesi ile başladı. Altın yatırımcısını heyecanlandıran bu hızlı yükseliş analistler tarafından altın yılı başladı olarak yorumlandı. Altın için gözler cuma gününe çevrildi.

Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 237 lira, çeyrek altın 3 bin 675 lira, yarım altın 7 bin 417 liradan işlem görüyor.

"ALTINDA KARIŞIK HAFTA"

Ons altın 2 bin 116 dolar seviyesine tırmanarak mart ayına sert bir yükselişle başladı. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 2 bin 200 lirayı aştı. Geçtiğimiz haftanın son gününde ABD'de Çekirdek Tüketim Harcamaları verisi beklendiği gibi gelmesi ile Fed faiz indirimlerine başlayabilir sinyali altın fiyatlarını uçurdu.

Bu hafta yine cuma günü ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi altın fiyatlarını yeniden hareketlendirecek. Veri beklentiler doğrultusunda gelmezse altın fiyatlarında kar satışı görülebilir. Analistler altın fiyatlarında çekilme beklediklerini 2 bin 100 liraya düşebileceğini açıklayarak her gevşemenin alım fırsatı olduğunu belirti.

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