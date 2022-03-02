Altını olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Altında bunu yapan yanar

Altın fiyatları, dolar kuru ve küresel piyasalardaki değişimlerle işlemlerini sürdürürken altın fiyatları düşüyor mu yükseliyor mu diye takip ediyor. Güvenli liman talebiyle hareket eden altın fiyatları bugün biraz daha yükseldi. Ekonomistler altın fiyatları için paylaştığı öngörüleriyle yatırımcılara yeni zirveleri işaret ediyor. Gram altın fiyatı düşer mi çıkar mı? Altın fiyatları ne olur yakından takip ediliyor. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yatırımcıların altında zarar etmemesi için tavsiyelerde bulundu. Bugün güncel altın fiyatlarına gelecek olursak ONS altın fiyatı 1925 doları geçerken gram altın fiyatı da dikkat çekici seviyeye geldi. Gram altın fiyatı bugün saat 14.00 itibariyle 870 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ve dolardan güç alan bir gram altın var

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın başladığı ilk gün dolar kuru, altın fiyatları ve petrol fiyatları fırladı. Altın fiyatları savaşın 7. gününde de dolardan aldığı güçle sert işlemlerini sürdürüyor. Altın fiyatları arayışını devam ettirirken ekonomistler altına yönelik yorumlarında yeni fiyat öngörülerini paylaşıyor.

Kısa vadede...

Altın fiyatlarının Rusya-Ukrayna savaşı ile desteklendiğini söylenebilir. Uzmanlar, güvenli liman talebiyle kısa vadede altın fiyatları için ONS altının 2 bin dolara yükseltebilir öngörüsünde bulunuyor. İngiliz Capital Economics, Ukrayna’nın işgal edilmesiyle altın fiyatlarının artacağını belirtiyor. Buna rağmen Capital Economics, 2022 yılı sonuna kadar ONS altın fiyatının 1600 dolara düşebileceğini paylaşıyor. Ekonomist Kieran Tompkins ise kaleme aldığı raporda, “Belki de para birimleri ve ABD tahvilleri ABD’deki para politikasını sıkılaştırma olaylarından fazla etkilendiği için altın, güvenli limanlar arasında seçilen varlık oldu. Bu nedenle, altın, yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam edebilir.” dedi.

Altın fiyatı için öngörüsünü paylaşan Tompkins güvenli liman desteği talebi sonucu altının 2.000 dolara çıkabileceğini öngörüyor.

Bunu yapan yanar

Öte yandan altın fiyatları yorumu ile dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının bugünkü durumunun savaş fiyatlaması olduğunu belirtiyor. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmayla Türkiye’nin enerji ve turizm açısından birçok sorunla karşı karşıya kalabileceğini belirten İslam Memiş Putin’in yalnızca Ukrayna’ya savaş açmadığını belirtiyor.

Ekonomik olarak bunun bedelinin ağır olacağını söyleyen İslam Memiş, altın fiyatları tarafından dalgalanmaya dikkat çekti. İslam Memiş, altın alan veya altında işlem yapan yatırımcıları uyardı. Memiş, altın fiyatlarında sağlıksız fiyatlamanın devam edeceğini belirtiyor. Altın fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcıların kaldıraçlı işlem veya al sat yapmamasını özellikle tavsiye ediyor. Memiş, istikrarlı olmayan piyasada, ters yönde hareket edenlerin batacağını belirtiyor.