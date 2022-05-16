Altını olanlar dikkat! Ünlü ekonomist son tahminini duyurdu: Olası değil

Ons altın geçtiğimiz hafta adeta kâbusu yaşarken şubat ayı sonrası ilk kez 1800 doların altına geriledi. Gram altın fiyatı ise güçlü dolar endeksinin rekor seviyede olmasıyla 900 liranın üzerinde kaldı. Oldukça hareketli bir haftayı geride bırakan altın için analistlerden yeni bir tahmin geldi. Fed'den gelecek açıklamaların değerli metal için baskı oluşturacağını söyleyen analistler bu hafta ‘biraz daha darbe alır’ diyerek yatırımcılara olası olası fiyatlara ilişkin sinyal verdi...

Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde şubat ayından bu yana ilk kez 1800 doların altına indi. Ons altın fiyatı bu bölgelerden toparlansa da yılın ikinci en büyük haftalık düşüşünü kaydederek yüzde 3’ten fazla değer kaybı yaşadı. Altın fiyatlarındaki düşüşte hafta başında güvenli liman akışlarından yararlanan dolar endeksindeki on yılların zirvesi etkili oldu.

Mynet'te yer alan habere göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) yayımladığı son raporunda, küresel ekonomik büyümenin beklenenden daha hızlı yavaşlayabileceği ve enflasyonun tahminlerden daha uzun süre yüksek seyrettiği konusunda uyardı. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed üyelerinden gelen açıklamalar da dolar endeksinin gücünü korumasına yardımcı oldu. Bazı Fed üyeleri sonraki iki politika toplantısında iki 50 baz puanlık (bps) faiz artırımına desteklerini dile getirirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise 75 baz puanlık artışları sonsuza kadar dışlamayacaklarını kaydetti.

Ancak risk duyarlılığında görülen mütevazı iyileşme, doların hafta ortasında cazibesini kaybetmesine neden oldu ve altın fiyatlarında toparlanmanın kapısını açtı. ABD Başkanı Joe Biden enflasyonun düşmesine yardımcı olmak için Çin ithalatına yönelik Trump dönemi tarifelerini kaldırmayı düşündüklerini söyledi. Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verisinin 40 yılın zirvesinden gerilemesi ise 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin yüzde 3’ün altına düşmesine neden oldu ve altın günü pozitif bölgede kapattı.

Bununla birlikte risk rallisi kısa sürdü ve perşembe günkü kötüleşen piyasa havası güvenli liman dolara destek sağlayarak altının ağır kayıplara uğramasına neden oldu. Bu arada Fed Başkanı Jerome Powell, haziran ve temmuz aylarında 50 baz puanlık iki faiz artırımı daha beklediğini yineledi ve verilerin ‘yanlış yöne dönmesi’ durumunda daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Yatay başlangıç

Sonuç olarak, ABD Dolar Endeksi perşembe günü geç saatlerde 104,92 ile yaklaşık yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalar Cuma günü nispeten sakinleşti ve altın fiyatları 1810 dolarda iki ayın en düşük seviyesi yakınlarında yatay hareket etti.

Altının ons fiyatı yeni haftada ise 1801 dolar seviyelerinde değerleniyor. Analistler altın fiyatları için yaptıkları teknik analizde 1800 doların altında net bir kırılmanın 2022'nin en düşük seviyelerine doğru daha fazla kayıpların kapısını aralayacağını kaydediyor. Altının gram fiyatı ise cuma gününü 901 liradan kapatırken haftanın ilk işlem gününe yatay bir başlangıç yaptı.



FXStreet analisti Eren Şengezer altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “Mevcut piyasa ortamında doların uzun süreli zayıflaması olası görünmüyor. Doların değerlemesini yönlendiren faktörler, yani devam eden Rusya-Ukrayna çatışması, Çin'deki koronavirüs karantinası ve Fed'in sıkılaştırma beklentileri arasında artan enflasyon korkuları bu hafta da bozulmadan kalacak. Bu nedenle, kısa vadede altının toparlanma çabalarının sınırlı kalacağını beklemek mantıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.



TD Securities analistleri ise altın fiyatlarına ilişkin şu yorumda bulundular: ABD’de TÜFE’nin beklenenden daha güçlü geldiğini gördük. Nisan ayındaki yüzde 8,3’lük enflasyon, özellikle piyasaların yüzde 8,1 beklentisinin ardından piyasaları olumsuz etkiledi. Bu bize otomatik olarak Fed’in şahin duruşunu yumuşatamayacağını gösteriyor.”

"Darbe alabilir"

Küresel Strateji Başkanı Bart Melek ise altın fiyatlarının bu hafta 1830 ila 1790 dolar aralığında hareket edeceğini belirtti. Melek ayrıca, “Özellikle beklenenden daha iyi ekonomik rakamlar görürsek altının daha da aşağı düşme riski var. Fed’in faiz artırımı tahminleri yükselirse, altın biraz daha darbe alır. Enflasyonun yakın zamanda keskin bir şekilde düşmesi pek olası değil. Bu görünüm altına baskı yaptı ve kıymetli metal önemli ölçüde düştü” açıklamasında bulundu.