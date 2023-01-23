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Ekonomi

Altını olanlar dikkat! İslam Memiş açıkladı... 6'lı masanın adayı belli olunca altın fiyatlarına bakın ne olacak

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar konusunda önemli tahminlerde bulundu. Memiş, Millet İttifakı'nın adayının henüz açıklanmadığını ve alım yapmak için beklemede kalınması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 16:21:00 -
Altını olanlar dikkat! İslam Memiş açıkladı... 6'lı masanın adayı belli olunca altın fiyatlarına bakın ne olacak

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Tgrt Haber'de piyasalara ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.

İslam Memiş, altın ve doların son bir kez daha alım fırsatı vereceğini söyledi.

Memiş, "Kaygan bir zeminde olduğumuzu belirtmekte yarar var. Küçük yatırımcı için özellikle söylüyorum. Bir dalgalanma yaşanabilir. Bu dalgalanmada düşüş yaşanabilir. Bunun sebebi ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili piyasaların henüz fiyatlama yapmamasıdır. İşte aday açıklandığında piyasalar fiyatlama yapacaktır. Bunu beklemekte yarar var. Dövizle borçlanmak oldukça riskli. Altında kar satışları yaşanabilir. Altın için alım yapacak olan varsa Şubat ayını beklemelidir. Gümüşün ise altına göre performansı daha iyi" ifadelerini kullandı.

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