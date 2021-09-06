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Ekonomi Altını olanlar dikkat! 'Bunu beklemeyin dedi' ve son tahminini yaptı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! 'Bunu beklemeyin dedi' ve son tahminini yaptı

Altın fiyatlarındaki normal seyir devam ederken ekonomist Beste Uyanık'tan flaş bir tahmin geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 14:26:00 - 2021-09-06 14:27:59
Altını olanlar dikkat! 'Bunu beklemeyin dedi' ve son tahminini yaptı

Altın fiyatları stabil durumunu korumaya devam ediyor. Birçok uzman Eylül sonuna doğru yükseliş bekliyor. Ay sonuna doğru FED Toplantısı ve Merkez Bankası'nın Para Politikalar Toplantısı var. Bu toplantılar piyasaların gidişatını net bir şekilde etkileyecek.

Ekonomist Beste Uyanık sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, altında koruma pozisyonuna geçilmesi gerektiğini söyledi.

Uyanık yaptığı açıklamada, "Gram altın onstaki hareketten kaynaklı ilerlese de 497’ye doğru baskı var. Orayı aşmak için iyi bir habere ihtiyacı var. Hala koronavirüs vakaları ile ilgili ne yapılacağı konuşuluyor. Çin’in yapacağı yatırımlar ve yaptırımlar önemli. Şimdi Taliban ile Çin arasında Afganistan görüşmeleri var. Oralar baya kötü. Bu durum Çin’i de kötü baltalayabilir. Altınla ilgili bana sorarsanız. Altını elimde tutarım ve karışmam. Neden mi? Çünkü şuanda yavaş ilerleyen bir altından söz ediyoruz. Anlık artışlar beklemeyin" dedi.

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