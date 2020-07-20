Altını olanlar dikkat!

Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da altının çok ciddi bir rallisinin olduğunu ifade ederek "Merkez bankaları ve hükümetler kanalıyla piyasalara bol likidite verilmeye devam ediyor." dedi.

"Gram altında geri çekilme alım fırsatı olabilir"

Gram altında dolar ons görüşlerinin paralel olduğunu belirten Çiçek, "Ons tarafında bir yükseliş bekliyorsak, gramda da bekliyoruz. Ama 401 liraya kadar yükselmiş bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemek çok doğru bir bakış açısı. Buradan sonra yükseliş sürer mi? Bence sürer. Ama buralardan gelecek bir geri çekilme alım fırsatı olabilir" ifadelerini kullandı.

"Gram altında yeni bir rekor görebiliriz"

Altında dolar ons cinsinden rekor seviyeler beklediklerini vurgulayan uzman isim, "Bunun neticesinde de gram altın yeni bir rekor seviye görebiliriz" dedi.