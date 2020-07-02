Altını olanlar dikkat!

Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Erdem, burada yaptığı açıklamada "Altında şöyle bir durum var; altın yatırımcısı tabi dolara ve ons'a baksın diyorum ama, dolar 10-15 gündür aynı seviyede gittiği için ons'a bakacağız. Ons, 1770 ve 1760'ın altını kırdığı sürece, 390'ın altını görürüz. Ama 1770'in üstünde olduğu sürece de 393-394 liraları görebiliriz. Gram altından bahsediyoruz. Orada da bir satış geliyor. Orada bir direnç noktası var." ifadelerini kullandı.