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Ekonomi

Altını olanlar dikkat: 12 ay içinde...

Altın stratejisti Joe Foster, gelecek birkaç yılda enflasyonist bir döngü olması durumunda altının 12 ay içinde 2 bin doları görebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:13:00 -
Altını olanlar dikkat: 12 ay içinde...

Van Eck Absolute Return Advisers Corp. portföy yöneticisi ve altın stratejisti Joe Foster, gelecek birkaç yılda enflasyonist bir döngü olması ya da öngörülmedik bir en kötü durum senaryosunun gerçekleşmesi halinde altında yükseliş bekliyor.

Foster, söz konusu koşullar altında ons altının gelecek on iki ay içerisinde 2 bin doları görebileceği ve çok daha yüksek seviyelerde işlem görmesinin beklendiğini bildirdi.

Çarşamba günkü bir internet yayınında konuşan Foster, "Altın pandemi şokundan dolayı V şeklinde bir toparlanma kaydetti." dedi. Foster'a göre dört ana sistemik risk altını destekleyebilir:

-Küresel kapanmaların etkisiyle talepte görülen düşüşten kaynaklı deflasyonist ortam ve zayıf ekonomi.

-Hem kamu hem de şirket borçları çok yüksek seviyelerde. Borçluluk seviyelerin artmaya devam etmesi durumunda daha fazla iflaslar görülebilir.

-Finansal sisteme yüksek miktarda likidite enjeksiyonundan dolayı, ekonomi iyileştiği zaman enflasyonun 70'lere benzer bir şekilde çift haneye yükselmesi ihtimali.

-Temsili para sistemine olan güvenin kaybolarak sistemik bir çöküşle karşı karşıya kalınması ihtimali.

bloomberght'in haberine göre; Foster, "Herhangi birinin faizlerin yakında artmasını beklediğini sanmıyorum. Bu altın için çok pozitif bir ortam." dedi.

Spot piyasada işlem gören altın Pazartesi günü 1,765.43 dolar ile Ekim 2012'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından TSİ 12:10'da yüzde 0.11 artıda 1,747 dolardan işlem gördü.

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