Altını olanlar bu tahmin bomba! Tuna Kaya uyardı: Dişinizi sıkın! Altın o tarihte 1400 lira olacak

Savaşın etkisiyle yükselişe geçen gram altın fiyatları, barış görüşmelerinin ortaya çıkmasıyla düşüş yaşadı.

Altın fiyatlarının ne yönde seyredeceğine dair konuşan ekonomist Tuna Kaya, Tgrt Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"Sene sonunda 1400 lira"

Gram altında 900 TL altının alım için uygun olduğunu kaydeden Kaya, gram altının 920 ile 932 TL seviyelerini aştıktan sonra gözünü 1.000 TL’ye dikeceğini söyleyerek öngörülerini şöyle paylaştı:

“Altın ile ilgili yıl ortasına doğru hedefimiz 1.200 TL, yıl sonu hedefimiz ise 1.400 TL. Altının sevdiği iki şey var: Enflasyon ve belirsizlik. Ons altın fiyatları 2009 yılına kadar 9.000 dolar seviyesini bulacak.”

"Üç sene dişinizi sıkın"

Kaya, yatırımcılara 3 yıl daha dişlerini sıkıp altınlarını satmamalarını önererek “Dolar bazında altın 3 kat yükselecek” dedi.