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Gündem Altını olanlar, almayı düşünenler dikkat! Kuyumcular Odası Başkanvekili uyardı: Tam kapanma bittikten sonra...
Gündem

Altını olanlar, almayı düşünenler dikkat! Kuyumcular Odası Başkanvekili uyardı: Tam kapanma bittikten sonra...

Altın fiyatları tahminleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Bursa Kuyumcular Odası Başkanvekili Bülent Kılınç, tam kapanma sonrasını işaret ederek altın fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 10:05:00 - 2021-05-12 10:15:51
Altını olanlar, almayı düşünenler dikkat! Kuyumcular Odası Başkanvekili uyardı: Tam kapanma bittikten sonra...

Altın fiyatları 2021 için nasıl devam edecek sorusunu cevaplayan uzmanlar çeşitli tahminlerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak Bursa Kuyumcular Odası Başkanvekili Bülent Kılınç, yatırımcılara uyarılarda bulundu. Kılınç, tam kapanma sonrası altın alımlarında artış olacağını savundu.

Altın fiyatlarına dair beklentilerini olumlu tutan Kılınç, altın onsunun eylül ayına kadar 2 bin 100 dolara kadar çıkabileceğini, gram altının da yıl sonuna kadar 550-600 bandını görebileceğini ileri sürdü.

Olay'dan Hatice Dal'ın haberine göre, yatırımcılara seslenen Bülent Kılınç, “Yatırımcıları altına davet ediyorum. Risk almak istemeyen yatırımcıların vazgeçilmez adresi altın yine güvenilirliğini koruyor. Altın her zaman kazandırmıştır ve kazandırmaya devam edecektir” dedi.

Tam kapanma sonrasını işaret etti

Pandemi döneminde iptal olan düğünler nedeniyle kuyumcu esnafının zor günler geçirdiğini de kaydeden Kılınç, “Evlilik teklifi bile yapılamadı bu dönemde. Yatırım amaçlı hareket olmaya başladı.” diye konuştu. Bülent Kılınç, tam kapanma dönemi bittikten sonra altına hücum olacağını ifade ederek, satışların artacağını söyledi.

NOT: Burada yer alan bilgiler yalnızca Bursa Kuyumcular Odası Başkanvekili Bülent Kılınç'ın tahminleridir.

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Yorumlar

meyyid

rahmetli hakan 2. abdulhamit han tekniği yapıyorum ve hep kazanıyorum.yani "yap denilen şeyi yapma,yapma denilen şeyi yap..."
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