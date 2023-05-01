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Spor Altını çizdi... Beşiktaş'ta ilk imza sürprizi!
Spor

Altını çizdi... Beşiktaş'ta ilk imza sürprizi!

Yeniakit Publisher
2023-05-01 10:44:00 -
Altını çizdi... Beşiktaş'ta ilk imza sürprizi!

Cenk Tosun için Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde performansı yükselişe geçen tecrübeli golcü Cenk Tosun ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Cenk Tosun için Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde performansı yükselişe geçen tecrübeli golcü Cenk Tosun ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Akşam'a göre;

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Cenk Tosun için karar verildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişiyle yeniden küllerinden doğan Cenk Tosun ile yeni sözleşme imzalanacak.

Geçtiğimiz yaz Everton'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Cenk Tosun, sezon başında Valerien Ismael yönetiminde fazla süre alamamıştı. Ismael ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından daha fazla süre alan Cenk Tosun, golleri ve performansıyla yükselişe geçerek büyük beğeni topladı.

Siyah-beyazlılarda yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Cenk Tosun için harekete geçti. Sözleşmesi 2024'ün yazında bitecek olan 31 yaşındaki golcü ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak ve maaşına zam yapılacak. Tarafların prensipte anlaştığı ve sezon sonu imzaların atılacağı öğrenildi.

Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 resmi maça çıktı ve bunların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1744 dakika süre alan 31 yaşındaki golcü, 15 gol ve 4 asistle skora etki etti.
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