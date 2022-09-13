Altını ararken birbirlerine girdiler

Sivas’ta Kümbet Mahallesi Muhtarlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen şenlik dahilinde yapılan yoğurt yarışı, kadınlar arasında tartışmaya neden oldu. Yarışta tepsiler de tekmeler de havada uçuştu.

Sivas kent merkezi Kümbet Mahalle Muhtarı Erol Çakmak, örnek bir çalışmaya imza attı. Mahalle halkını bir araya getirmek ve komşuluk bağlarını güçlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez festivali andıran şenlik düzenledi. Şenliğe 7’den 70’e çok sayıda mahalle sakini katıldı. Mahallede bulunan Gül Parkı'nda yapılan şenlikte renkli görüntüler oluştu. Müziğin de eşlik ettiği festivalde halat çekme, yumurta taşıma ve yoğurt içerisine saklanan çeyrek altını bulma gibi yarışmalarla katılımcılar kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin oluştuğu şenlikte, yoğurt içerisine saklanan altını arayan kadınlar arasında kavga çıktı. Kavgada tepsiler ve tekmeler havada uçuştu.

Erkeklerin yarıştığı yoğurdun içerisine saklanan çeyrek altın ise kayboldu. Yarışmacılar tepsideki altını bulamayınca yoğurt masanın üzerine dökülerek altın arandı. Buna rağmen altın bir türlü bulunamadı.

Yaşanan tartışmalara rağmen herkes şenlikten mutlu ve keyif almış bir şekilde ayrıldı. Mahalle sakinleri teşekkürlerini dile getirip şenliğin geleneksel hale getirilmesini istediler.

“Geleneksel hale getireceğiz”

Kümbet Mahallesi Muhtarı Çakmak, yaptığı açıklamada şenliği geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, “Muhtarlık olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Daha sonra böyle bir şenlik aklımıza geldi. İnşallah geleneksel hale getirip her sene yapmayı düşünüyoruz. Bütün amacımız mahalle halkımız ve çocuklar eğlensin. 4 tane mahalli sanatçımız geldi. Onların şarkı ve türküleriyle eğlenip coşuldu. Geleneksel yarışmalarımız var. Halat çekme, yumurta taşıma ve finalde çeyrek altın ödüllü yoğurt yeme yarışması var. İlk defa düzenlenen güzel bir etkinlik oldu. Bütün mahalleliye teşekkür ediyorum” dedi.

"Yarışma gergin geçti”

Çeyrek altın kazanan Buse Polat, yarışmanın gergin geçtiğini belirterek, “Muhtarımıza böyle bir şenlik yaptığı için teşekkür ederim. Yoğurt etkinliğinde altın kazandım. Yarışma gergin geçti ama ben kurallarına göre oynadım. Onlar oynayamadığı için ağladılar. Biraz üstüm başım battı ama seneye tekrarının yapılmasını isteriz” şeklinde konuştu.

“Altını bulamadık”

Emre Karahan, yoğurdun içine saklanan altını bulamadıklarını söyleyerek, “Etkinlikler çok güzel oldu. Altın için umutlandık, yarıştık fakat bizim mahallenin çocukları altını yürütmüşler, yoğurdun içinde bulamadık. Altın benim hakkımdı, bulsaydım araba kiralayıp gezecektik. Üstüm başım battı, muhtarıma yeni kıyafetler aldıracağım” ifadelerini kullandı.