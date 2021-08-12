Altındağ'daki saldırılar Özdağ'ı tatmin etmedi! Provokasyona tam gaz devam

Türkiye’de muhalif siyasetçilerin izlediği mülteci karşıtı politika her geçen gün daha tehlikeli bir boyut kazanıyor. Mültecilere karşı açık düşmanlık besleyerek alenen ırkçılığa soyunan muhalifler, halkı kışkırtarak Suriyelilerle Türkler arasında kargaşa çıkarmaya çalışıyor.

Dün akşam Ankara’nın Altındağ ilçesinde fazla büyümeden yatışan provokatif eyleme de sebebiyet veren muhaliflerin başında İYİ Parti’den istifa ettikten sonra Ay Yıldız Hareketi’ni kuran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ geliyor.

Ümit Özdağ aylardır devam ettirdiği kışkırtma politikasını dünkü olayların ardından halen devam ettiriyor. Sağ duyulu vatandaşlar dün bir çocuğun yaralamasına neden olan olaylar nedeniyle Özdağ gibi faşitlerin mülteci karşıtı söylemlerini eleştirse de Ümit Özdağ provokasyonu sürdürmek için elinden geleni yapıyor.

Son olarak Özdağ, yazarımız Kenan Alpay’ı hedef alarak akılalmaz ifadeler kullandı.

Kenan Alpay, bir çocuğun yaralanmasına neden olan olaylar nedeniyle Suriyelileri ilk günden itibaren hedef gösteren Ümit Özdağ’a, suyu mültecilere 10 kat pahalı satan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ve “Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğiz” ifadesiyle büyük tepki çeken İYİ Parti Fatih Belediye Başkan adayı İlay Aksoy’a tepki gösterdi. Alpay Twitter’dan yayınladığı mesajında, “Ümit Özdağ, Tanju Özcan ve İlay Aksoy gibi “vatanseverler” varken şeytana ve düşmana hiç hacet yok!” ifadelerine yer verdi.

Provokasyona tam gaz devam

Suriyelileri göndermenin dışında hiçbir politik vaat sunamayan Ümit Özdağ, Kenan Alpay’ın sözlerine akılalmaz bir cevap verdi. Irkçılığa tam gaz devam eden Özdağ, provokatif mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kenan üzülme seni de Suriyeliler ile birlikte yollarız. Senin Türkleri sevmediğini hatta gizli bir azınlık ırkçı olduğunu biliyoruz. Yüce dinimizi azınlık ırkçılığını gizlemek için kullanıyorsun. Sevdiğin Suriyeliler ile birlikte gidersin."