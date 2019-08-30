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Altındağ’da hastanelere tam destek

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kaldırımlarını yenileyip, yollarını onaran Altındağ Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin bahçesinde de peyzaj çalışması gerçekleştirerek bölgeye çocuk oyun alanı yaptı.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:49
Altındağ’da hastanelere tam destek

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kaldırımlarını yenileyip, yollarını onaran Altındağ Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin bahçesinde de peyzaj çalışması gerçekleştirerek bölgeye çocuk oyun alanı yaptı.


Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine otopark desteği veren Altındağ Belediyesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de bozulan yollarını onarıp, kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler hastaneye gelen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için her noktada titiz bir çalışma yürüttü. Bozulan kaldırımlar ve yollar Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından onarıldı. Toplam 40 ton asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, 120 metre bordür ve 250 metre de parke taşı döşeyerek hastanenin kaldırımlarını yeniledi.


Altındağ Belediyesi ekipleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin bahçesinde bulunan duvarın kaldırılmasıyla bölgede peyzaj çalışması da gerçekleştirdi. Bölgeden önce duvar molozları alındı, ardından toprak düzleştirme işlemi gerçekleştirildi. Alana leylandi fideleri dikimi ve yeşil alan oluşturulması için çim ekimi yapıldı. Ekipler yaptıkları çalışmayla bölgeye yeni bir görüntü kazandırdı. Hastane bölgesine ayrıca Altındağ Belediyesi tarafından çocuk oyun alanı da yapıldı. Altındağ Belediyesince hastanenin dış cephe korkuluk demirleri de boyandı.



"Hastanelere desteğimiz tam"


Altındağ’daki kamu kurumları ile el ele verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı hastanelerin eksiklerine yönelik gelen talepleri dikkate alarak çalışma gerçekleştiriyoruz. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde bir dizi çalışma gerçekleştirdik. Yolları ve kaldırımları onardık, yeşil alan oluşturduk. Kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:49
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