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Altındağ’a modern otobüs durakları

Altındağ Belediyesi, köyden mahalle statüsüne geçen bölgelere modern otobüs durakları yapıyor.

01 Eylül 2019 Pazar 09:36
Altındağ’a modern otobüs durakları

Altındağ Belediyesi, köyden mahalle statüsüne geçen bölgelere modern otobüs durakları yapıyor.


Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, halk günü ve muhtar toplantılarında gelen talepleri bir bir yerine getiriyor. Başkan Asım Balcı’nın talimatıyla ekipler, statüsü köyden mahalleye dönüşen; Peçenek, Kavaklı, Tatlar, Gicik, Aydıncık ve Karacaören Mahallesi’ne bağlı Yeşilyurt’a 10 adet otobüs durağının inşasına başladı. Camdan yapılan modern duraklar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. İlçe genelinde ihtiyaç olan noktalara toplamda 20 adet durak inşa edecek olan Altındağ Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Sorunlar çözüme kavuşuyor


Altındağ’da köyden mahalleye dönüşen noktalardaki mezarlıkların da bakımdan geçtiğini ifade eden Başkan Asım Balcı, “Hemşehrilerimizin taleplerine hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz. Mezarlıklarını onardığımız ve yeni parklar kazandırdığımız mahallelerimize şimdi de otobüs durakları yapıyoruz. Altındağ’ın her noktasına eşit hizmet götürme misyonuyla hareket ediyoruz ve çalışmalarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmalarımızla vatandaşlarımız olumsuz hava şartlarından etkilenmeden otobüslerini bekleyebilecekleri duraklara sahip olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 09:36
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