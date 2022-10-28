Altında yükseliş hazırlığı!

Altın fiyatları, Fed’in bu yıl şahin duruşunu yumuşatacağına dair artan beklentiler üzerine doların geri çekilmesinin sonucu olarak Perşembe günü iki haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Spot altın %0.1 artışla ons başına 1.666.79$'a yükseldi, altın vadeli işlemleri ise 1.670.80$'dan işlem gördü. Külçe fiyatları Çarşamba günü yaklaşık %1 arttı ve öylelikle art arda üç seansta yükselmiş oldu. Dolar endeksi, yatırımcıların ABD ekonomik büyümesindeki yavaşlamanın Fed'i bu yılki faiz artırım hızını azaltmaya iteceği beklentisiyle Perşembe günü %0,1 düştü.

Piyasalar neredeyse oy birliğiyle Fed'in Kasım ayında 75 baz puanlık faiz artırımı yapmasını beklerken, Aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine dair beklentiler de artıyor. Piyasa aktörleri şu anda Fed'in bu yılki son toplantısında 50 baz puanlık bir artışı yaklaşık %60 şansla fiyatlıyorlar. Bu yıl yükselen faiz oranlarının sarı metalin cazibesini ciddi şekilde azalttığı göz önüne alındığında, daha az şahin bir Fed beklentisi altın fiyatları için büyük bir rahatlama sağlayabilir.

Yine de, Fed şahin duruşunu yumuşatsa bile, ABD faiz oranlarının en az 2024 yılına kadar yüksek kalması beklentisi altın fiyatlarını baskılamaya devam edebilir.

Teknik açıdan, azalan trend kanalı içerisinde hareketini sürdüren altın sözleşmesi geçen ay tepki alımlarının geldiğini gördüğümüz 1620$’den destek buldu. RSI’da oluşan olumlu aykırılık görüntüsü yükselişi destekler nitelikte.

8 günlük ortalamanın geçtiği 1655$ yakınlarından, 1645$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yatay trend direnci olan 1690$ ve azalan kanal direnci ile 50 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1700$ direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz. Altın sözleşmesi 1700$ direnci üzerinde kapanışlar alabilirse, azalan kanal direncini ve 50 günlük ortalamasını aşacağından yükseliş momentumu kazanacağını düşünüyoruz. 1620$ desteği altında teknik görüntü bozulacağından satış baskısının artabileceğini belirtmek isteriz.

Uluslararası yatırımcılar, altın fiyatının yükselişinden ve düşüşünden faydalanabilmek için ABD Chicago Borsası’nda (CME) işlem gören “Altın Vadeli Sözleşmeleri"nde işlem yapıyorlar. Altın fiyatının düşeceğini düşünen yatırımcılar Vadeli Sözleşmelerde “satım” yönlü işlem yaparak pozisyon açarken, altın fiyatlarının yükseleceğini düşünen yatırımcılar Vadeli Sözleşmelerde “alım” yönlü işlem yaparak pozisyon açmaktadır.

Chicago Borsası’nda 100 ons, 50 ons ve 10 ons altını dayanak kabul eden vadeli işlem sözleşmeleri işlem görüyor. Bu sözleşmelerin fiyatları birbirine çok yakın, aralarındaki en önemli fark sözleşmede pozisyon almak için verilmesi gereken teminat büyüklüğüdür. 100 ons altını dayanak kabul eden Vadeli Sözleşmelerin teminatı 6.270$ iken, 50 ons altını dayanak kabul eden vadeli sözleşmenin teminatı 3.135$’dır. 27 Ekim saat 14:30’da 10 ons Altın Vadeli Sözleşmeler 1666$’dan işlem görmekteydi. Eğer yatırımcı altının önümüzdeki günlerde 1616$ ’a düşeceğini düşünüyorsa, 627$ teminat yatırarak, 1 adet Micro Altın Sözleşmesi satabilir, böylelikle de kısa pozisyon almış olur. Eğer yatırımcının tahmini tutar ve altın 1616 $'a düşerse, yatırımcı bugün 1666 $’dan sattığı sözleşme pozisyonunu kapatarak ons başına 50$ kar elde eder. Micro Sözleşme 10 ons büyüklüğünde olduğundan yatırımcının toplam karı 500$ olacaktır. Görüldüğü üzere sözleşmede işlem yapmak için verilen teminat 627 $ elde edilen kazanç 500$ (%79 kar) olacaktır. Bununla birlikte yatırımcının tahminin gerçekleşmez, petrol 1716 $’a yükselir ve yatırımcı sahibi olduğu sözleşmeyi 1716 $’dan satarsa 500$ zarar ((1716$ – 1666$) x 10) etmiş olur.