Altında treni kaçıranlara güzel haberi verdi! İslam Memiş'ten Gram Altın almak isteyenlere müjde üstüne müjde!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların bu haftaki nabzını tuttu ve dolar, altın, borsa ile ilgili dikkat çekici tespitlerde bulundu. Borsa İstanbul için "7 bin 750-7 bin 500 ve 7 bin 150 puan öngörümde bir değişiklik yok." diyen Memiş, gram altın alamayanlara güzel haberi duyurdu rakam verdi.

İslam Memiş'in tv100com'daki "Bu hafta gözler Merkez Bankalarında" başlıklı yazısı

Para piyasaları için bu hafta oldukça önemli.

Dışarıda Fed, içeride TCMB’nin faiz kararları takip edilecek.

Bu hafta merkez bankalarını faiz kararı nedeniyle volatilite oldukça yüksek olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Amerika Merkez Bankası (Fed), çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak.

Fed’in faizleri pas geçeceğini, Kasım’da 25 baz puan faiz artıracağını tahmin ediyorum.

Geçen hafta dolar endeksi (dxy), 105 seviyesinin üzerini test etmiş, dolar karşısındaki enstrümanlar değer kaybetmişti.

Bu hafta ters rüzgâr esebilir.

Yani, bu hafta (Fed sonrası) dolar uluslararası piyasalarda değer kaybedebilir, dolar karşısındaki enstrümanlar değer kazanabilir.

Dolar endeksinde 104,50-106,0 seviyesini takip edeceğim.

Fed’in faiz kararı sonrası 104,50 seviyesinin altına sarkabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ise faiz artırımı yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak kaç baz puan faiz artıracağı belirsiz.

Kapalı kutu olduğundan kimse bilmiyor!

Piyasanın genel kanısı politika faizinde 500 baz puan artırım yapacağı yönünde.

Bu hafta hangi bant aralıklarını takip edeceğim?

BİST 100 ENDEKSİ

7 bin 961 puandan kapanış yapmıştı.

7 bin 750-7 bin 500 ve 7 bin 150 puan öngörümde bir değişiklik yok.

Zaman zaman tepki alımı görsek de altta ihlal edilen alanların test edilmesi gerekiyor.

Uzun vadede pozitif ancak kısa vadede negatif beklentim devam ediyor.

DOLAR/TL KURU

Yön yukarı.

26,80-27,20 lira aralığını takip edeceğim.

EUR/USD PARİTESİ

1,06-1,08 bant aralığı geçerliliğini koruyor.

Bu hafta iyi alım fırsatlarıyla karşımızda durmaya devam ediyor.

Orta ve uzun vadede pozitif beklentim devam ediyor.

ONS ALTIN (XAU/USD)

1.923 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

Bu hafta 1.910-1.950 dolar aralığını takip edeceğim.

Düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngörüyorum.

ONS GÜMÜŞ (XAG/USD)

23,03 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

22,80-24,80 dolar aralığını takip edeceğim.

Hızlı yükselişlere hazırım.

Düşüşlerin kalıcı olmayacağını, yükselişin hızlanacağını öngörüyorum.

Altının ve gümüşün gram fiyatı ise bana göre oldukça ucuz kaldı.

İlk fırsatta yükseliş trendine gireceğini düşünüyorum.

Trend yukarı.

İyi haftalar dilerim…