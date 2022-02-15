Altında su mu var? Mars yüzeyinin daha önce hiç görülmemiş görüntüleri!

Atmosfer, yalnızca bizim gezegenimizde yani Dünya’da bulunmuyor. Mars da atmosfere sahip ancak çok ince bir atmosfer. Yine de bu atmosferin etkisiyle Mars yüzeyinde rüzgarlar esmekte. Ancak Mars rüzgarlarının yoğunluğu Dünya'dakinden çok daha azdır.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars rüzgarının gezegenin yüzeyini nasıl şekillendirdiğini bir görüntü ile gösterdi. ESA’nın Instagram’da binlerce beğeni alan fotoğrafı, Mars’ın Hooke çarpışma kraterinin yakınındaki Argyre Planitia isimli ovayı gösteriyor.

Mars'ın Kaotik Görüntüsü

Uzay ajansı yaptığı açıklamada, Mars'taki ince atmosferin, güçlü rüzgarların ve muazzam miktarda tozun birleşerek yüzeyde ilginç şekiller oluşturduğunu belirtti. Avrupa Uzay Ajansı, görüntüyü ‘kaotik arazi’ olarak tanımladı.

Fotoğrafta, çeşitli boyutlarda ve şekillerdeki kaya grupları (düzensiz çıkıntılar, konik tümsekler, sırtlar) dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra ESA'ya göre, görüntüdeki izler kuzey-güney yönünde ilerliyor. Bu da o yönde esen yerel rüzgarların bir sonucu olabileceğini gösteriyor.

ExoMars Trace Gas Orbiter uzay aracı, ESA ve Rus uzay ajansı Roscosmos’un ortak projesi. Orbiter'ın ana hedefleri arasında, Mars'ın atmosferik gazlarını araştırmak ve su izlerini fotoğraflamak yer alıyor. 2016 yılında uzaya fırlatılan ExoMars Trace Gas Orbiter, aynı yıl Mars yörüngesine ulaştı ve 2018'de görevine başladı.