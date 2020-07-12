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Altında son durum ne? Kapalıçarşı altın fiyatları

Altında son durum ne? Kapalıçarşı altın fiyatları haberin detay kısmında yer alıyor. Güncel listedeki son dakika gelişmelerini yakından takip edebilirsiniz. Yükselen altın fiyatlarından sonra; gram altın, yarım altın, tam altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar altın bilezik fiyatı ne kadar? İşte kapalıçarşıdaki son durum...

Yeniakit Publisher
2020-07-12 09:06:00 -
Altında son durum ne? Kapalıçarşı altın fiyatları

Hafta içinde büyük yükselişler yaşıyan gram altın 397 liraya düştü. İlerleyen hafta için daha da artacağı düşünülen altının güncel listesi; sırasıyla alış ve ardından satış fiyatlarıyla aşağıda yer alıyor. 

GRAM ALTIN

  • 397,10
  • 397,21

22 AYAR BİLEZİK

  • 364,30
  • 365,80

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.583,50
  • 2.606,20

YARIM ALTIN

  • 1.291,70
  • 1.308,10

ÇEYREK ALTIN

  • 645,90
  • 654,80

REŞAT ALTIN

  • 2.615,97
  • 2.639,15

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 360,81
  • 374,76

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI 

  • 223,26
  • 259,15

 

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