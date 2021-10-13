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Ekonomi Altında son 4 ay içinde bir ilk
Ekonomi

Altında son 4 ay içinde bir ilk

Gram altın ise dolar/TL kurundaki yükselişle beraber Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 15:38:00 -
Altında son 4 ay içinde bir ilk

Altın, enflasyon verisi öncesinde ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve dolardaki zayıflamayla beraber kazançlarını korudu.

Haziran'dan bu yana en yüksek seviyede

Gram altın da küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki yükselişle Haziran’dan bu yana en yüksek seviye olan 513 TL civarında bulunuyor.

Altın yatırımcıları bugün saat 15:30’da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi enflasyonun yıllık yüzde 5,3 artış kaydedeceği yönünde.

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