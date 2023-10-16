  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pozitif ayrımcılık yapılıyor! Soykırımcı yargılansın

Aralarında çok sayıda ürün var! Tarım Kredi’de müthiş indirimler başladı

Akit o pskiyatrı buldu! İftiranın mimarı ifşa oldu

'Burada yetişmez' diyenleri dinlemedi! Tarlasına ekince olanlar oldu, kendisi bile bu kadarını beklemiyordu

‘Yıl sonuna kadar..’ Araç almak isteyenlere müjde

Müslümana düşmanlar; göç edene de, savaş edene de!

CHP’li belediyelerde akraba saltanatı! Babam sağolsun

Türkiye'den Filistin'e savaşmaya giden çifte vatandaş Yahudiler T.C vatandaşlığından çıkarılacak mı?

Başkan Erdoğan 'Bugünden itibaren başlayalım' diyerek dünyaya seslendi

Türkiye'yi bir felaket bekliyor olabilir! Çin'den binlerce 'samuray' getirildi, 17 ilimizde görevlendirildiler
Gündem Altında şok düşüş!
Gündem

Altında şok düşüş!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 16:55:00 - 2023-10-16 17:08:17
Altında şok düşüş!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 700 bin lira, en yüksek 1 milyon 794 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 787 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 299 milyon 644 bin 37,74 lira, işlem miktarı ise 1.928,12 kilogram oldu.

Diğer metallerde işlem gerçekleşmedi.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 1.794.000,00 1.870,00
  En Düşük 1.700.000,00 1.892,05
  En Yüksek 1.794.600,00 1.995,65
  Kapanış 1.787.000,00 1.988,10
  Ağırlıklı Ortalama 1.720.102,91 1.912,26
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.299.644.037,74  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.928,12  
  Toplam İşlem Adedi 46  

Balıktan hemen sonra helva yerseniz..
Balıktan hemen sonra helva yerseniz..

Sağlık

Balıktan hemen sonra helva yerseniz..

Her şey güzel olacak diyerek seçilen Ekrem, bu sefer de metroyu yaktı!
Her şey güzel olacak diyerek seçilen Ekrem, bu sefer de metroyu yaktı!

Aktüel

Her şey güzel olacak diyerek seçilen Ekrem, bu sefer de metroyu yaktı!

Omuz attın kavgası cinayetle bitti
Omuz attın kavgası cinayetle bitti

Aktüel

Omuz attın kavgası cinayetle bitti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23