Altında şok düşüş!
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 700 bin lira, en yüksek 1 milyon 794 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 787 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 299 milyon 644 bin 37,74 lira, işlem miktarı ise 1.928,12 kilogram oldu.
Diğer metallerde işlem gerçekleşmedi.
Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.794.000,00
|1.870,00
|En Düşük
|1.700.000,00
|1.892,05
|En Yüksek
|1.794.600,00
|1.995,65
|Kapanış
|1.787.000,00
|1.988,10
|Ağırlıklı Ortalama
|1.720.102,91
|1.912,26
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.299.644.037,74
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.928,12
|Toplam İşlem Adedi
|46