Altında sınırlı yükseliş!

Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

ABD'de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 56,5'e yükselmesi ve fabrika siparişleri de yüzde 1 artarak beklentileri geride bırakması sonrası Fed'in gelecek hafta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 80 seviyesinde seyrederken, şubatta 50 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik tahminler arttı.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

İnfo Yatırım Foreks bülteninde, 'Geçen hafta Fed Başkanı Powell’ın Aralık toplantısında faiz artırımlarını yavaşlayabileceğine dair söylemleriyle artan risk iştahı dün açıklanan güçlü PMI verileriyle Fed’in faiz artırımlarında agresif olabileceği endişelerini gündeme getirdi. Güncelde piyasada Fed’in 50 baz puanlık artırımına %80 ihtimal verilirken daha yüksek bir artırımın ülkede resesyona sebep olmasından endişe ediliyor. Ons altın fiyatları geri çekilirken dolar endeksi 105’li seviyelerde bulunuyor. Bugün veri gündemi sakin, hafta boyunca Fed yetkililerinin söylemleri ons altın üzerinde belirleyici olabilir.'denildi.

Vakıf Yatırım bülteninde, 'ABD’de başta ISM hizmet endeksi olmak üzere açıklanan güçlü veriler değerli metallerde satışlara neden oldu. Geri çekilmelerin devamı halinde 1,730 seviyesini önemli destek olarak izleyeceğiz. 1,785-1,810 ise kısa vadede direnç olarak izlenmelidir. Kısa vadeli teknik görünüm bir miktar bozulsa da, 1,730 desteği kırılmadıkça tepki alımları ve toparlanma bekliyoruz.' denildi.