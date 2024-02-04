Altında rekor üstüne rekor! İslam Memiş konuşmalıyız dedi: 5 gün içinde bekliyor! Şubat ayı 2 bin sınırında!

Altın ve dolar piyasalarında sarsıcı gelişmeler! Uzman İslam Memiş, 5 gün sonrası için altın rekoru öngörüyor, doların yükselişi devam ediyor. Borsa İstanbul'da yüzde 2'lik primli artış yaşanırken, Euro TL'de düşüş sürüyor ve gram altın fiyatları belirli bir aralıkta seyrediyor. Gümüş onsu ise 22.60 dolar seviyesinde destek buluyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaklaşan 5 gün içinde altın fiyatlarında beklediği rekor gelişmesini paylaştı ve dolar tarafında alınabilir yatırım aracını açıkladı. Memiş, Borsa İstanbul'un 8336 puan seviyesinde olduğunu ve yüzde 2'lik bir prim taşıdığını belirterek, haftayı yükselişle tamamladığını ifade etti. Son iki haftadır borsada yaşanan düşüşlerin alım fırsatları sunduğunu dile getiren Memiş, borsa tarafında pozitif bir görünüm olduğunu ve 2024 yılı içinde 9 bin puanın test edilmesinin sürpriz olmayacağını vurguladı.

Dolar ve euro kurlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, doların 30.31'de olduğunu ve 30 üzerinde yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü belirtti. Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürdüğünü söyleyen Memiş, bu yıl içinde 40 lira üzerindeki düşüncesinde bir değişiklik olmadığını ifade etti. Euro TL'nin 32.99'da olduğunu dile getiren Memiş, bu yıl için euro TL kurunda 50 lira üzerinde bir rakam beklediğini ifade etti.

İslam Memiş, ons ve gram altınla ilgili önemli tahminlerde bulunarak, ons altında baskılanma olacağını ve Fed faiz kararına kadar bu durumun devam edeceğini ifade etti. Gram altında ise 2040-2070 aralığını takip edeceğini belirten Memiş, bu bölgedeki hareketliliğin devam edeceğini söyledi. Gümüş onsunun 22.60 dolar seviyesinde destek bulduğunu belirten Memiş, 24 dolara kadar yükselmesini beklediğini ifade etti. Gram gümüşün de 22.24 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, bu hafta gümüşün altına, dolara ve euro'ya göre ucuz kaldığını ifade ederek, yatırımcılara bu durumu yakından takip etmelerini önerdi.