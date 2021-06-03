Altında mühim bir zirveye mi şahit olunacak? Altını olanlar dikkat! O seneyi işaret etti

The Ord Oracle'ın başkanı ve editörü Timothy Ord, altın fiyatlarının Mayıs ayında yaklaşık %8 artarak Temmuz'dan bu yana en iyi ayı kaydettiğini söyledi ve boğa koşusunun daha yeni başladığını iddia etti.

"2024, altında önemli bir yeni zirveye tanık olabilir"

Ord, "Yalnızca rallinin zamanlaması nedeniyle 2024 yılı civarında 2.700 dolar görebiliyorduk. 2016’daki dipten Ağustos 2020’de neredeyse 2.100 dolara kadar hareket oldu. Bu artış dört yıl sürdü. Ardından Ağustos’un en yüksek seviyesinden aşağı indik. Bu yılın Mart ayının en düşük seviyeleri. Ve şimdi, rallinin ikinci yarısına başlıyoruz. Altın rallileri çoğu zaman simetriye sahiptir. Bu nedenle 2024, altında önemli bir yeni zirveye tanık olabilir. İlk etap dört yıl sürdü, ikinci etap da dört yıl sürebilir." iddialarında bulundu.

"Önümüzdeki üç yıl içinde..."

Kriptokoin'in haberine göre; Ord, altının önümüzdeki üç sene içinde yaklaşık 1.000 dolar kazanacağını ve ONS başına yaklaşık 2.700 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Ord, "Altın fiyatı 1.900 dolarda kalır ve hareket etmezse ve bu oran 0,09’dan 0,35’e çıkarsa, bu altın hisse senetlerinde %400’lük bir kazanç demektir. Yani, altın fiyatı hareket etmeden, altın hisseleri buradan %400 yükselebilir, sadece yeniden yukarıya çıkmak için… Yapılması son derece zor olmayan önceki zirveler geliyor… Ancak altın 2.700 dolara yükselirse, altın hisselerinin on, hatta 15 kat yükselme potansiyeli var. Altın hisseleri önümüzdeki birkaç yıl içinde son derece iyi performans gösterecek. Ve en az %400’lük ralliden bahsediyorum. Ve muhtemelen birçoğu on kez yapacak. XAU-altın oranı, boğa rallisinin ne kadar süreceği konusunda da fikir verebilir. Boğa piyasasında altın hisseleri altın’dan daha iyi performans gösterir ve işte o zaman bu XAU-altın oranı yükselir. Bu oran yükseldiği sürece, altın boğa piyasasının hala yürürlükte olduğunu gösteriyor. Altın fiyatı, altın hisselerinden daha iyi performans gösterecek ve bu genellikle piyasanın ayı piyasasında olduğu zamandır. Birçok insan XAU-altın oranını kullanmıyor, ancak bu çok önemli bir metrik." iddialarında bulundu.

"Dolar düştükçe altın fiyatı yükselir"

Timothy Ord’a göre, ABD doları ve enflasyonist baskılar, altın sektörünü desteklemeye devam edecek iki önemli itici güç...

Ord konuya yönelik iddialarına şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri çeşitli programlar için piyasaya trilyonlarca dolar koymayı düşünüyor. Piyasaya çok para koyarsanız, bu doların değerini düşürür ve bu altın fiyatı için yükseliş olur. Çünkü altın satın almak için şimdi daha fazla dolar gerekiyor. ABD’de fiyatlar çarpıcı biçimde artıyor, geçen yılki kereste fiyatları %400 arttı, gaz fiyatları arttı. Altın fiyatı buna karşı bir korunmadır. Dolar düştükçe altın yükselir. Mart sonunda 1.680 dolarda dibe vurduktan sonra altın fiyatı şimdi rallisinin ikinci ayağına başlıyor. Şu anda bir dürtü dalgası başlattık ve hala rallinin erken saatlerindeyiz. Zaman açısından, daha gidecek çok yolumuz var. 2024 önemli bir zaman dilimi olacak. Muhtemelen bir tür yüksek seviyeler olacak."