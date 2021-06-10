Altında kritik seviye! Haftanın en düşüğü

Altın fiyatları, perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde yatay bir seyir izlerken gram altın da küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki seyri takip etti.

Yatırımcılar enflasyon verisinin yanında perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısına da odaklanmış durumda. AMB politika yapıcılarının ultra genişlemeci para politikasında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi çarşamba günü Mart ayından bu yana ilk defa yüzde 1,50’nin altında günü kapatarak perşembe günü yüzde 1,47 seviyesine geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise 1.118 seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Haftaya 1.891 dolar civarında başlayan ons altın 1.903 dolara kadar yükseldikten sonra inişli çıkışlı bir seyir izledi. Çarşamba günü kademeli bir şekilde düşüş kaydeden ons altın, perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi öncesinde 1.885 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, haftaya 526 TL seviyesinde başladıktan sonra kademeli bir düşüşle bu haftanın en düşük seviyesi olan 520 TL’ye geriledi. Tüm zamanların zirvesi olan 534 TL’ye yakın bir seyir izleyen gram altın, perşembe günü enflasyon verisi sonrasındaki gelişmeleri takip edecek.