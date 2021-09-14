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Ekonomi Altında kritik gün! Gözler orada
Ekonomi

Altında kritik gün! Gözler orada

ABD'de açıklanacak olan Ağustos ayı TÜFE verilerini bekleyen altında hafif gerileme yaşandı. Ons altın saat 08:26 itibariyle 1792 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 09:32:00 -
Altında kritik gün! Gözler orada

ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisi altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed'in faiz artırma ihtimali ve varlık alımlarını azaltmaya başlaması beklentisi ile birlikte dar banda sıkışan altın bu sefer de TÜFE verisi nedeniyle gergin bir haftaya başladı.

Ons altın saat 08:26 itibariyle 1792 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1789 dolar, en yüksek 1793 dolar seviyesi görüldü.

Uzmanlar, ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisinin beklenenden fazla artış göstermesi halinde Fed'in varlık alımlarını azaltma yöntemine gitmesini daha erkene çekebileceğini ifade ettiler. Ons altın için 1782 dolar desteğinin test edilmesi beklenirken bu desteğin kırılması halinde 1767 dolara kadar düşüşün olabileceği belirtildi. Ons altın için direnç seviyeleri ise 1798 dolar ve 1807 dolar arasında oluştu.

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