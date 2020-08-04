Altında kar satışına dikkat!

Yurt içinde yükseliş serisini üst üste 8'inci aya taşıyarak bu anlamda 2001 yılından bu yana en uzun soluklu rallisini yapan altının gram fiyatı temmuz ayında rekor üzerine rekor kırdı.

Haziran ayını 392 liradan tamamlayan gram altın, temmuzda 444,5 lira ile rekor seviyeye ulaştı. Altının gram fiyatı temmuzda bir önceki ay kapanışına göre yüzde 13 değer kazanarak 443 liradan kapanış yapmıştı. Gram altın, temmuzda, 2019 kapanışına göre ise yüzde 53 prim yaptı.

Kar satışına dikkat

Analist İslam Memiş; hızlı yükselen fiyatlar nedeniyle kar satışlarının etkisini artırabileceğine dikkati çekerek aralıksız sekiz haftalık yükseliş trendiyle tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarının, kısa vadede güç toplamak için gerileyebileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Altının ons fiyatında 2.000 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu belirten Memiş, "ABD Merkez Bankasının adımları ve FED Başkanı Jerome Powell'ın güçlü dolar söylemi, dolar varlıklarında kısa vadeli toparlanmayı gündeme getirebilir. Böyle bir durumda kısa vade için altının ons fiyatı 1.895 dolar, altının gram fiyatı da 408 liraya kadar gerileyebilir" uyarısı yaptı.

"Al-sat çok tehlikeli"

Son dönemde fiyatlarda yaşanan ralli ile birçok yatırımcının kısa vadede yüksek kar etme amacıyla 'al-sat'a yöneldiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Sosyal medyadaki yönlendirmelere bakarak al-sat yapan çok sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu, çok tehlikelidir. Belirsizliğin arttığı bu dönemlerde öngörülerde de yanılma payı çoktur. Vatandaşlarımız birikimlerini, uzun vadeli olarak düşünerek farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmeli. Altının bir tasarruf aracı olarak görülmesi gerekir."