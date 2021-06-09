Altında ibre yeşile döndü! Yükseliş başladı

9 Haziran Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiyatlarının durumu merak ediliyor. Altın bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 524 TL'de olan altın fiyatlarının daha yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları.