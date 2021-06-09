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Ekonomi Altında ibre yeşile döndü! Yükseliş başladı
Ekonomi

Altında ibre yeşile döndü! Yükseliş başladı

9 Haziran Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiyatlarının durumu merak ediliyor. Altın bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 524 TL'de olan altın fiyatlarının daha yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 09:00:00 - 2021-06-09 09:09:08
Altında ibre yeşile döndü! Yükseliş başladı

Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi, düşer mi sorularının yanıtını arıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

9 Haziran Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını merak ediyor.

Altın bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Gram altın ne kadar?

Son kapanışını 523,74 TL'den yapan gram altın şu anda 523,91 TL alış ve 523,99 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Önceki kapanışını 3.437,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu anda 3.351,00 TL alış ve 3.438,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın ne kadar oldu?

Yukarı yönlü ibreyi gösteren yarım altın önceki kapanışını 1.725,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın şu anda 1.676,00 TL alış ve 1.725,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Önceki kapanışını 863,00 TL'den yapan çeyrek altın şu anda 843,00 TL alış ve 863,00 TL satış fiyatına sahip.

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