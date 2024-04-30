Altında gözler FED'e çevrildi!

Altın, Art arda üçüncü ayda da kazanç elde etme yolunda ilerlerken, şahin tonda kararlar çıkması beklenen Fed faiz kararı toplantısına odaklandı.

Külçe, Asya'nın ilk saatlerinde ons başına 2.330 dolar civarında istikrarlı bir şekilde işlem görüyordu ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Çarşamba günkü kararı öncesinde ay boyunca yaklaşık yüzde 5 artış kaydetti. Son aylarda beklenenden sıcak gelen enflasyon verilerinin ardından yetkililerin şahin bir dönüş yaptığı görülüyor; merkez bankasının Fed Başkanı Jerome Powell'ın Aralık ayındaki daha hızlı faiz indirimi ipuçlarından geri adım atmak zorunda kalabileceği ihtimali de var.

Swap yatırımcıları şimdi Fed'in yıl sonuna kadar en fazla iki faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor; bu, Kasım 2023'ten bu yana beklenen en az sayıda indirim. Faiz ödemediği için daha yüksek oranlar altın için genellikle olumsuz.

Fed'in beklenen kesintilerine ilişkin zaman çizelgesinin ertelenmesine rağmen değerli metal, güçlü merkez bankası alımları, başta Çin olmak üzere Asya piyasalarından gelen güçlü talep ve Ukrayna'dan Orta Doğu'ya kadar artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bu yıl yüzde 13'ten fazla arttı.

Külçe, son günlerde zayıflayan ABD dolarından da destek gördü; Japon hükümetinin 2022'den bu yana ilk kez kuşatma altında olan para birimini desteklemek için müdahale ettiği spekülasyonları arasında yenin yükselmesinin ardından Pazartesi günü gerileyen dolar da bir miktar destek gördü. Daha fazla herhangi bir adım, dolar üzerinde baskı yaratabilir. Metalin Döviz cinsinden fiyatlanması nedeniyle külçe yatırımcılar için daha çekici hale geliyor.

Spot altının Singapur saati ile 09:27'de ons başına 2.334,96 dolarda pek değişmediği görüldü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi Pazartesi günü yüzde 0,4 düştükten sonra yüzde 0,1 yükseldi. Paladyum gerilerken, platin ve gümüş sabit kaldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO